Taylan Antalyalı: 'İnanılmaz bir atmosfer vardı'

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Lazio'yu 1-0 yendikleri mücadele sonrasında açıklamada bulundu.



Galibiyeti taraftarlara armağan eden Taylan, "Çok mutluyuz. Taraftarla uzun süre sonra birlikteydik. Çok özlemişiz. Çok inanılmaz bir atmosfer vardı. Onların desteğiyle çok iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Daha 5 maç var. Her maç birbirinden önemli. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun." dedi.



Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen milli futbolcu, "Takım olarak iyi mücadele ettik. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Daha çok maç var. Her maç daha iyi olmaya çalışıyoruz. Eminim ben de, takım da daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



TAYLAN ANTALYALI'NIN BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ



Geçen gün yaptığımız analizde, oyun kurulumunda santrforun bir stoperi kapattığını, benim ve bir stoperin önemli olduğu üzerine çalışmıştık. İstediğimizi sahada uyguladık. Özellikle oyun kurulumunda... Bugün hocamızın verdiği taktiği iyi uyguladık. İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz.



CICALDAU VE MORUTAN SÖZLERİ



Gençler. İki oyuncu da yetenekli ve koşuyorlar. Benim yükümü hafifletiyorlar. İkisiyle de iyi uyum yakalayacağız. Sezon başındayız, yeni oyuncular, adaptasyon biraz zaman alacaktır ama bugün iyi bir uyum içindeyiz. Daha da iyi olacağız.



"TOP BİZDE DAHA FAZLA KALDI"



Bugün çok hareketli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kaliteli oyuncularız, yetenekliyiz. Top bizde daha fazla kaldı. İstediğimiz pozisyonları bulduk. Golü aslında biz atmak isterdik. Onun için çok fazla pozisyon da bulduk ama farklı bir şekilde oldu. 3 puan için mutluyuz.



"TARAFTARLARI ÇOK ÖZLEDİK"



Stadı çok özledik. 4 ay kadar olmuştu burada oynamayalı. Taraftarı da çok özledik. Uzun bir süre onlardan ayrı kaldık. Zemin de güzeldi. Pas ritmimiz için bu zemin önemli. Buna uyum sağladık. İyi oynadık. Bu açıdan zemin de önemli.



"FİNALİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"



Sadece Lucas Leiva özelinde değil diğer oyuncular da çok önemli. Lucas kariyer, önemli ve zeki bir oyuncu. Biz bugün iyi mücadele ettik. Finale kadar gitme sözleri için erken. Önümüzde uzun bir yol var. Bu daha ilk maçtı. Her maça ayrı konsantre olacağız. Sonra ne olur göreceğiz.



"GENÇ VE AÇ BİR KADROYUZ"



Çok oyuncu değişikliği oldu. Yeni oyuncular geldi, özellikle gençler. Hepimiz istekliyiz. Ben henüz 26 yaşındayım. Çok hedefim var. Diğer oyuncuların da öyle. Genç ve aç bir kadroyuz. Gelişime açığız. İyi bir ortam var bence. Arkadaşlık ortamı çok güzel. Bu da sonucu getirecek. Biraz daha uyum sürecine ihtiyacımız var. Sezon başında bunu en iyi şekilde geçirdik.