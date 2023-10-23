Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek? TABGD ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüttüğü TABGD halka arzına 18-19-20 Ekim tarihlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında katılım sağlayabilirsiniz.KAP'a yapılan açıklamada TAB Gıda Halka arz sonuçları için şu bilgiler verildiTAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.Halka arzda,• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,1 katı ve• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" demişti.Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi. Tab Gıda'nın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Tab Gıda'nın borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.