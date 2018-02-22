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Sürat pateni branşında Olimpiyat Şampiyonu Suzanne Schulting oldu

Kısa mesafe sürat pateni kadınlar 1000 metrede birinci olan Hollandalı Schulting, ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı

Kaynak: AA
Sürat pateni branşında Olimpiyat Şampiyonu Suzanne Schulting oldu
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22 Şubat 2018 15:08
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateni kadınlar 1000 metrede altın madalyayı, Hollandalı Suzanne Schulting kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kısa mesafe sürat pateni branşında kadınlar 1000 metre finali yapıldı.

Hollandalı Suzanne Schulting, 1 dakika 29.778 saniyelik zamanıyla ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Kanadalı Kim Boutin 1 dakika 29.956 saniye ile gümüş, İtalyan Arianna Fontana ise 1 dakika 30.656 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu.

 

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