Süper Lig'de ilk haftanın X raporu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, tamamlandı. 3 büyükler maçlarını kazanırken, Trabzonspor derbide Beşiktaş'a kaybetti. Son şampiyon Başakşehir ligin yeni ekibi Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA
Süper Lig'de ilk haftanın X raporu
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14 Eylül 2020 22:25
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

- Puan durumu

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 TakımOGBMAYAVP
1 GÖZTEPE 1 1 0 0 5 1 4 3
2 FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 0 3 3
3 BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 1 2 3
4 GALATASARAY 1 1 0 0 3 1 2 3
5 ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
6 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
7 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR  1 1 0 0 2 0 2 3
8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
9 FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3
10 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
11   İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR  0  0  0  0
12 ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 TRABZONSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
21 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

- 2. hafta programı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi: 

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



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