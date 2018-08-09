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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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09 Ağustos 2018 10:52
Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada sezonun açılış maçı olan Ankaragücü - Galatasaray mücadelesinde hakem Ümit Öztürk'ün görev alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynayacağı maçı Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk hafta Süper Lig maçlarını yönetecek hakemler...

Ankaragücü - Galatasaray: Ümit Öztürk
Fenerbahçe - Bursaspor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Trabzonspor: Fırat Aydınus
Beşiktaş - Akhisarspor: Bülent Yıldırım
Ç. Rizespor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
DG Sivasspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
A. Konyaspor - BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
Kayserispor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

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