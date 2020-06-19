Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı

Süper Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de ise koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara, oynanacak 29. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Haber; AA
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı
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19 Haziran 2020 13:49
Süper Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

SÜPER LİG

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

 TFF 1. LİG

19 Haziran Cuma:

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Haziran Cumartesi:

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

21 Haziran Pazar:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

20.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Haziran Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)





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