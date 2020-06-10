Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2020 17:26
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.

Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için