Süper Lig kulüplerinin TFF'ye 'seçim' tepkisi artıyor

İşte Adana Demirspor ve İstanbulspor'un açıklamalarının tamamı;



ADANA DEMİRSPOR

"TFF Yönetim Kurulunun, bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk Futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içerisinde geç bir tarih olacağı kanısındayız. Konuya ilişkin olarak, hiçbir öneri almadan, hiçbir demokratik sürece ihtiyaç duymadan belirlenen bu tarihin ivedilikle 2023 - 2024 sezonunun hemen bitiminde yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz.



'TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERECEKTİR'



Yeni sezonda her şeyden önce, Türk Futbolunun bu sezon yaşamış olduğu tüm olumsuzlukları değerlendirerek, bir daha yaşanmaması adına atılacak tüm adımlar ve kararlar önceliğimiz olmalıdır. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan 2024 - 2025 Trendyol Süper Ligi'nin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde ilerleyebilmesi için; tüm kurulları ile yenilenmiş ve doğru organize edilmiş bir Futbol Federasyonu'na ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı anlayış ve aynı tutumla 18 Temmuz 2024 gibi bir tarihe kadar daha yönetilmesi Türk futboluna sadece zarar verecektir.



18 Temmuz tarihinin bir an önce öne çekilmesi hususunun değerlendirilerek, doğru zamanlama ile önümüzdeki sezon Futbolumuzu yeniden hak ettiği konuma taşımak gayesi ve inancı şu an Türk Futbolunun tüm dinamiklerinin önceliği olmalıdır."



İSTANBULSPOR

"Yeni sezona etki edecek tüm önemli kararları alıp, seçime gitme amacınızın,

Sizden sonra gelecek yeni yönetimin bu şekilde elini kolunu bağlama düşüncenizin, A Milli Takımın başarısından nemalanarak yeniden seçilirim ümidinizin,



'HALA ANLAMADINIZ MI?'



Deve kuşu gibi kafanızı kuma gömerek, nasılsa düzelir anlayışınızın, Anlamadığınız işleri, anladığını iddia edenlerle yapmaya çalışmanızın, Her türlü kararı alırken adil ve adaletli olmak yerine, tarafgirlik yaparak taraf toplama beklentinizin, Futbolun içinde olduğu ateşi söndüreceğiz diye su sıkmak yerine, hala farklı yolları veya kişileri öne atarak benzin dökmenizin, Bize bir şey olmaz nasılsa diye suskun kalmanızın, Beyhude bir çaba olduğunu hala anlamadınız mı?



Türk Futbolunu düşürdüğünüz kaosun derhal sona ermesi için, yarından tezi yok olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gereken kişilerin, Türk Futbolunu düşünmek yerine, kendi koltuklarını düşünmeyi tercih ettiğini, bugün yapılan açıklama ile tüm kamuoyu teyit etmiş durumdadır. Bu yaklaşımın yarattığı sorunların giderilmesi bile çok uzun sürecekken, kendi koltuğunu korumak isteyenlerin seçim kararını daha da ötelemeye çalışması beyhudedir.



"Söz ağızdan bir kere çıkar!" yaklaşımını düstur edinen İstanbulspor olarak, sözümüzün arkasında olduğumuzu yineleyerek; futbolun diğer paydaşlarını da aynı yaklaşım çerçevesinde, içinde bulunduğumuz kaosu yarından tezi yok sona erdirmek için, TFF Statüsü uyarınca toplanabilecek en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için gereğini yapmaya çağırmaktayız. 18.07.2024 tarihinde yapılacak bir seçimin 2024/2025 sezonunun da boşa harcanmasına neden olacağını unutmadan; tüm futbol paydaşları da, üzerlerine düşen sorumluluğu gereğince yerine getirmek zorundadır.



'EN ERKEN TARİHTE YAPILMALI'



Bu doğrultuda TFF Yönetiminin de, kendilerini futbol paydaşı saymaları halinde, TFF Statüsünün 29/2. Maddesi uyarınca, yeni seçilecek yönetimin de önünü kapatmamak adına ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası öncesinde bu kaotik ortamdan etkilenmemesi için; Sayın Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olmayacağına dair beklenen açıklaması ile birlikte, ligler bitmeden, bugün itibarıyla yapılabilecek en erken tarihte olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapmaya ve bu genel kurul vesilesiyle Türk futbolunun geleceğini kurtarmaya davet ediyoruz."



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı;



ALİ KOÇ



"18 Temmuz'da TFF seçim yapacakmış. Gerçekten futboldan hiç anlamadıklarının bir ispatı daha. Kendilerine göre akıllıca bir plan. Futboldan niye anlamıyorlar? 18 Temmuz geldiği zaman bazı playoff maçları başlamış olacak. Yeni yönetim sezon için planlama yapamayacak, hakemler hakkında tasarruf alınamayacak. 18 Temmuz'dansa hiç yapmamak daha iyidir. Akıllıca, niye? Ligler biter, gerginlik söner, millet tatile gider, EUR0'dan iyi sonuç alırız ve bir şekilde devam ederiz. Aday olmayacağız demiyorlar. Kulüplerin ziyadesiyle istediği TFF'nin devam etmemesi."



BEŞİKTAŞ



"Türk futbolunun tüm hatlarıyla kaos yaşadığı, yeni ve yıpranmamış bir yönetime ivedilikle, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde 2024-2025 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala 18 Temmuz tarihinde seçime gitmek Türk futboluna faydadan çok zarar getirecektir.



Bu duyurunun, futbolumuzun içinde bulunduğu kaotik durumun örneğinin yaşandığı bir günde bu şekilde yapılmasını doğru bir tutum olarak değerlendirmediğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmek isteriz."







