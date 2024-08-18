Süper Lig'in yenileri karşı karşıya geliyor

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in yenileri karşı karşıya geliyor
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18 Ağustos 2024 15:34
İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Süper Lig'in iki yeni takımını karşı karşıya getirecek müsabaka saat 21.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak.

Bodrumpor'da ise Quentin Daubin kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek.

 
 
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