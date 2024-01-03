Süper Lig'den Afrika Kupası'na 30 futbolcu

2024 Afrika Uluslar Kupası için sayılı günler kaldı. 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'nde düzenlenecek. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak.



EN ÇOK OYUNCU GÖNDERENLER: BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR



Süper Lig'den toplamda 30 futbolcu bu turnuvaya davet edildi. En çok futbolcu gönderen kulüp ise Beşiktaş oldu. Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley olmak üzere siyah beyazlılardan 4 futbolcu bu kupada yer alacak. Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen takım Samsunspor oldu. Karadeniz ekibinden Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve Nanu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.



GALATASARAY



Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cédric Bakambu da bu turnuvaya dahil edilen isimler arasında yer aldılar. Ziyech Fas ve Bakambu ise Kongo için ter dökecek. Ziyech, Fas Milli Takımı'nda toplamda 54 kez forma giyerken 20 gol kaydetti. Bakambu ise milli forma ile 42 karşılaşmada 15 gol yaptı.



FENERBAHÇE



Fenerbahçe'den de 2 isim Afrika Ulusal Kupası'na davet edildi. Stoper Alexander Djiku ve sağ bek Bright Osayi-Samuel, bir ay boyunca bu turnuvada yer alacaklar. Djiku 23 ve Osayi ise 8 kez milli takım formasını giydi.



TRABZONSPOR



Öte yandan Trabzonspor da iki önemli ismi bu turnuvaya gönderdi. Nicolas Pépé ve Mahmoud Trezeguet, bu turnuvada mücadele edecekler. Pépé, Fildişi Milli Takımı kariyerinde 37 maçta sahada olurken 10 gol atmayı başardı. Trezeguet ise 65 kez Mısır Milli Takım forması giydi ve 14 defa gol sevinci yaşadı.



TURNUVAYA KATILACAK OLAN ÜLKELERİN KADRO DEĞERLERİ



Nijerya: 350 mil. €



Fas: 347 mil. €



Fildişi Sahili: 334 mil. €



Senegal: 274 mil. €



Cezayir: 216 mil. €



Gana: 196 mil. €



Mali: 140 mil. €



Kamerun: 137 mil. €



Mısır: 135 mil. €



Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 110 mil. €



Burkina Faso: 99 mil. €



Gine: 89 mil. €



Tunus: 64 nil. €



Gambiya: 40 mil. €



Zambiya: 34 mil. €



Angola: 29 mil. €



Yeşil Burun Adaları: 27 mil. €



Gine-Bissau: 26 mil. €



Mozambik: 25 mil. €



Güney Afrika: 19 mil. €



Moritanya: 12 mil. €



Ekvator Ginesi: 10 mil. €



Namibya: 7 mil. €



Tanzanya: 7 mil. €





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