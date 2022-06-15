'Sualtı'ndan 35 madalya çıktı!

Sırbistan'da sona eren CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular toplamda 13'ü altın 35 madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Sualtı'ndan 35 madalya çıktı!
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15 Haziran 2022 22:15
Sırbistan'da sona eren CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katıldı.

Türkiye'nin 16 sporcuyla katıldığı 4 gün süren organizasyon bugünkü müsabakaların ardından tamamlandı.

Şampiyonada milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.

 
 
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