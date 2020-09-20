Stjepan Tomas: "İstediklerimizi yapamadık!"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Stjepan Tomas: 'İstediklerimizi yapamadık!'
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20 Eylül 2020 19:37
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Kasımpaşa'ya karşı istediklerini yapamadıklarını aktardı.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getiren Tomas, "İlk golü yedikten sonra toparlandık. Topa sahip olduk ve birkaç pozisyona girdik. Tunay Torun'un direkten dönen bir şutu var. İkinci yarıda da birkaç pozisyon ürettik ama atamadık. Kasımpaşa'nın ikinci golünden sonra ise oyundan düştük. Toparlanacağız. Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan alacağız. Kasımpaşa galibiyeti hak etti. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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