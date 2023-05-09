ESPN'nin ünlü analisti Stephen A. Smith, Phoenix Suns süperstarı Devin Booker'ı Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a benzeterek, kendisinin "açık tenli Mamba" olduğunu söyledi.



Bu sezon playofflarda oynadığı dokuz maçta 36.8 sayı, 7.4 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları ile oldukça formda olan Booker, Stephen A. tarafından efsanevi oyuncu Bryant'a benzetildi:



"Son zamanlarda Kobe Bryant'ı çok düşünüyorum. Ve bilirsiniz, dünyadaki en büyük başarı imitasyondur derler. Ve Devin Booker'a baktığımda bunu o kadar çok düşünüyorum ki, onun için yeni bir lakap buldum: 'Açık tenli Mamba.'



Aynen öyle. Ona böyle hitap ediyorum çünkü kendisi o tür bir adam. Bu kardeşin ortaya neler koyduğunu, ayrıca ne kadar yetenekli ve harika olduğunu konuşmamız gerekiyor..."



Chris Paul'un yokluğunda takımın point guard görevlerini üstlenen Booker, bu süreçte skorerliğinin yanı sıra takım arkadaşlarını bulma konusunda da harika bir iş çıkarmayı sürdürüyor.





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