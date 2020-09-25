Stefano Domenicali, F1'in yeni başkanı olacak

Formula 1'in yeni başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Stefano Domenicali, F1'in yeni başkanı olacak
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25 Eylül 2020 17:05
Formula 1'in yeni başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali olacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Domenicali'nin Ocak 2021'de mevcut başkan Chase Carey'in yerine görevi devralacağı belirtildi.

1991 ile 2014 yılları arasında Ferrari'nin F1 takımında farklı kademelerde görev alan 55 yaşındaki Domenicali, 2016'dan bu yana Lamborghini'nin CEO'su olarak çalışıyordu.



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