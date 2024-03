Stanimir Stoilov: ''Süper Lig için her şeyimizi vermeliyiz''

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galip gelinen Şanlıurfaspor maçının ardından konuştu.



Stanimir Stoilov, çok zor bir maçtan önemli ve değerli bir galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.



Rakibin de kendileri gibi çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Stoilov, "Gerçekten bir mücadele maçı oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Biz daha fazla fırsat yakaladık ve bu yüzden kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakibimize biraz inisiyatif verdik ama bu bölümde de pozisyonlar yakaladık. Biz gerçekten tüm maçı yüksek seviye ve dinamik bir şekilde oynamalıyız. Göztepe sürekli gelişmeli, her maç daha ileriye gitmeli. Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermeli. Ben, bütün hocalar ve oyuncularımız sürekli çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve her şeyimizi sahada sonuna kadar vermeliyiz. Çünkü muhteşem bir taraftarımız var ve bizi inanılmaz bir şekilde destekliyorlar" diye konuştu.





