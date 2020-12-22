Soner Aydoğdu: "Galatasaray kaliteli, çok zor"

Göztepe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Soner Aydoğdu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Soner Aydoğdu: 'Galatasaray kaliteli, çok zor'
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22 Aralık 2020 21:57
Göztepe'de Soner Aydoğdu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Maçı değerlendiren Soner, "Güzel yaptığımız işler vardı. Yenilmiyorduk. Geriye düştüğümüz maçlarda reaksiyon gösteriyorduk. Üst üste kazanıyorduk ama son maçlarda iyi değiliz. Maça kötü başladık ve 2-0 geriye düştük. Golümle birlikte tekrar maça ortak olduk. Eşitliği de sağlayabilirdik. Maçın daha 3. dakikasında 1-0 oldu. 10. dakikada 2-0 oldu. Çok zor. Rakip de çok kaliteli. 2-0'dan çabalamak, dönmek zordu. Üstesinden geldik, çalıştık, uğraştık ama olmadı. Pozisyonlar kaçırdık. Üzgünüz ama üzülmeye de vakit yok. Yarın hemen idmanlarda toparlanıp Karagümrük'e maçına hazırlanarak tekrar galibiyet serisi başlatmak istiyoruz." dedi.

2-0 geriye düştükten sonra işlerinin zorlaştığını söyleyen Soner, "Maçın daha 3. dakikasında 1-0 oldu. 10. dakikada 2-0 oldu. Çok zor. Rakip de çok kaliteli. 2-0'dan çabalamak, dönmek zordu. Üstesinden geldik, çalıştık, uğraştık ama olmadı." ifadelerini kullandı.



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