SON DAKİKA: İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



15:34 İstanbul'da, Marmara Denizi açıklarında 21.3 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.



15:12 İstanbul'da, Marmara Denizi açıklarında 24 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.



14:55 İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİL



İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği ve şehir genelinde herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı bildirildi.İstanbul Valiliğinden, kentte meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.



Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ⁠İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.



14:40 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA



İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ve hastanelerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. UMKE ekiplerimiz, hastanelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında olup süreci yakından takip etmektedir." ifadesini kullandı.



Güner, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Güner, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ve hastanelerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. UMKE ekiplerimiz, hastanelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında olup süreci yakından takip etmektedir. Ayrıca İstanbul'daki depremin ardından Valimiz Sayın Davut Gül'ün başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kurulmuştur."



14:31 AFAD: HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE YIKIM İHBARI YOK



AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır.İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."



14:11 GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyleri duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. Büyük bir hasarla da karşılaşmayız" dedi.



Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek, Florya'daki buluşmada merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2'lik deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Depremde can ve mal kaybı olmaması temennisinde bulunan Özbek, "Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım, bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyleri duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. Büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusumuza geçmiş olsun diyorum. İyi haberler diliyorum" diye konuştu.



14:10 SAĞLIK BAKANLIĞI: HASTANELERE BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK



İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz."



Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.



14:04: 6.2'NİN ARDINDAN ARTÇILAR YAŞANDI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olmak üzere önce Silivri açıklarında 3,9, sonra da 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ardından ise Büyükçekmece'de 4,4, 4,9, 4,5, 5.9 ve 4,8 büyüklüğünde beş deprem daha oldu. 4.8 büyüklüğündeki son deprem 13.01'de meydana geldi ve derinliği de 7.01 km olarak ölçüldü.



13:58: AFAD'DAN AÇIKLAMA: KURUMLAR TEYAKKUZ HALİNDE



AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



13:55: İBB: ACİL KODUYLA TOPLANTI YAPIYORUZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6.2'lik depremin ardından yönetim kadrosunun AKOM'da acil koduyla toplandığını açıkladı. Açıklamada "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız." ifadesine yer verildi.



"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."



13:46: BAKAN URALOĞLU: İLK İNCELEMELERİMİZDE OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMAMIŞTIR



Bakan Uraloğlu: "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. "



13:44 İSTANBUL VALİLİĞİ: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR



İstanbul Valiliği: "An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir."



13:42 BAKAN YERLİKAYA: ÇÖKEN BİNA İHBARI GELMEDi



İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, '55 dakikadan beri 112'ye çöken bir bina ihbarı gelmedi.' dedi.



Bakan Yerlikaya CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:



"Gelen ihbarları da kontrol ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz emniyet, jandarma, belediyelerimiz kontrolleri yapıyor. Teyitli bir durumla karşı karşıya değiliz. Artçıların devamı ile ilgili hocalarımız tedbirli olmaya dikkat çekiyor. 20 dakika sonra hocalarımızla uçağa bineceğiz süreçle ilgili devamı bilgi vereceğiz. Bütün vatandaşlarımız tedbirli ve temkinli olsun. Tekrar geçmiş olsun."



13:35 SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI BALCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depreme ilişkin, "Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.



Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.



13:17 CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hissedilen depremler sonrası gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.



13:16 TFF: GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL



AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Mesajda şu ifadeler yer aldı;



"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



13:15 BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.



Yerlikaya sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



4 BÜYÜKLERDEN PAYLAŞIM



BEŞİKTAŞ: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



GALATASARAY: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



FENERBAHÇE: "Marmara Denizi'nde meydana gelen İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



TRABZONSPOR: "Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz."