Solskjaer'den Serdar Topraktepe kararı!

Solskjaer, Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ta kalmasını istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Solskjaer'den Serdar Topraktepe kararı!
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10 Mart 2025 13:01
Son güncelleme 10 Mart 2025 13:47

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesi sonrası Serdar Topraktepe, yardımcı antrenör olarak işine devam ediyor.

Topraktepe'ye Süper Lig ekiplerinden ilgi olduğu iddia edilirken Ole Gunnar Solskjaer'in deneyimli antrenörle ilgili kararını açıkladığı belirtildi. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Solskjaer'in Serdar Topraktepe'yi bırakmaya niyeti yok.

Norveçli çalıştıcının yönetime "Serdar Topraktepe bizimle kalmalı" dediği ifade edildi. 

 

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