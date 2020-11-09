Sivasspor'un 4 yıldızı, milli takımlarına seçildi

Sivasspor'dan 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un 4 yıldızı, milli takımlarına seçildi
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09 Kasım 2020 13:02
 Demir Grup Sivasspor'da 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi. 

Max Gradel ise Fildişi Sahili'nin aynı kupada 12-17 Kasım'da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma çağrıldı. 

Casimir Ninga da Çad Milli Takımı'nın bu kupada 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı eleme maçı kadrosuna davet edildi. 

Samba Camara ise Mali'nin, Afrika Uluslar Şampiyonası grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Sivasspor, milli takım daveti alan 4 futbolcuya başarı diledi.



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