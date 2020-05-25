Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı!

Süper Lig takımı Sivasspor, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı!
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25 Mayıs 2020 20:48
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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