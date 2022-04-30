Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.



Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.



Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.



Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Nef Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.





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