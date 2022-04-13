Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.



Ardından 2 grup halinde minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.



Sivasspor, perşembe yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.



Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO