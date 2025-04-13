Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu: 'Bir tiyatro oynanacaksa biz oynamayalım'

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Hakem kararlarına tepkili olan Kurbanoğlu, "Öncelikle takımımı, sahada mücadele eden oyuncularımı teker teker tebrik ediyorum. Bugün bir şehrin mücadelesine şahit olduk. Şimdi arkadaşlar, futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler. Maçın gidişatı ve kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faul. İyi ayakları olduğunu bildiğimiz takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor. Eğer bir tiyatro oynanacaksa, biz oynamayalım! Direkt 3-0 ile galip olsunlar ve yarışlarına devam etsinler! Bizim önümüzde çok önemli maçlar var. Bir dünya sarı kart, kırmızı kart, cezalılarımız... Biz oynamayalım! İstedikleri gibi oynasınlar! Bunu mu yapalım? Her seferinde bu hakem hatasıdır geçti, bitti mi diyelim? Biz bu tiyatronun figüranları olamayız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Söylüyoruz ama bir yere varamıyoruz. Gerçekten takımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bugün olağanüstü bir mücadele sergilediler. Umudum şu yönde, bu mücadeleyi gelecek maçlarda sahaya yansıttığımızda Sivasspor hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Yabancı hakem istemediği söyleyen Kurbanoğlu, "Pozisyonu bizzat izledim. Faul değil. Az önce bundan bahsettim. Futbol adamları bunu çok iyi bilirler. Maçın gidişatı... Tam bu esnada olmadık bir pozisyonda olmadık bir faul. Biz buna anlamsız bir faul, hakem hatası diyeceğiz! Bu konuda kulübümüzün ve başkanımızın duruşu bellidir. Yabancı hakem istemiyoruz. Hakemlerin böyle yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Bizim memleketimiz, istediği zaman çok kaliteli hakemler çıkarabilir. Yerli hakemlerle ve talimatsız hakemlerle yol yürümek istiyoruz." dedi.



