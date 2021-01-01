Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Simmons tek maç, Embiid ise iki maç kaçıracak

Philadelphia 76ers'ın yıldızları Joel Embiid ve Ben Simmons'ın temas takibi nedeniyle sırasıyla 12 Mart ve 13 Mart'a kadar karantina altına alınmaları gerektiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızları Joel Embiid ve Ben Simmons'ın temas takibi nedeniyle sırasıyla 12 Mart ve 13 Mart'a kadar karantina altına alınmaları gerektiği bildirildi.

Embiid'in yalnızca 11 Mart'ta Chicago Bulls'a karşı oynanacak maçı kaçırması beklenirken, Simmons'ın ise hem 11 Mart'taki hem de 12 Mart'taki Washington Wizards'a maçını kaçırması bekleniyor.

İki oyuncunun da testlerinin negatif çıkması durumunda, Embiid Wizards'a karşı oynamaya uygun olacak ve Simmons da, 14 Mart'ta San Antonio Spurs'e karşı oynamak için geri dönebilecek.

Embiid ve Simmons, KOVID-19 testi pozitif çıkan bir berberle aynı ortamda bulunmaları nedeniyle yedi günlük karantinaya gitmişlerdi.

Temas takibi sonucunda, her iki oyuncu da bu sezonun All-Star maçını kaçırmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal