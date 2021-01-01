Simmons tek maç, Embiid ise iki maç kaçıracak

Philadelphia 76ers'ın yıldızları Joel Embiid ve Ben Simmons'ın temas takibi nedeniyle sırasıyla 12 Mart ve 13 Mart'a kadar karantina altına alınmaları gerektiği bildirildi.



Embiid'in yalnızca 11 Mart'ta Chicago Bulls'a karşı oynanacak maçı kaçırması beklenirken, Simmons'ın ise hem 11 Mart'taki hem de 12 Mart'taki Washington Wizards'a maçını kaçırması bekleniyor.



İki oyuncunun da testlerinin negatif çıkması durumunda, Embiid Wizards'a karşı oynamaya uygun olacak ve Simmons da, 14 Mart'ta San Antonio Spurs'e karşı oynamak için geri dönebilecek.



Embiid ve Simmons, KOVID-19 testi pozitif çıkan bir berberle aynı ortamda bulunmaları nedeniyle yedi günlük karantinaya gitmişlerdi.



Temas takibi sonucunda, her iki oyuncu da bu sezonun All-Star maçını kaçırmıştı.



