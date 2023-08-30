Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons, sorunlu bir şekilde ayrıldığı Philadelphia şehrini halen çok sevdiğini ve 76ers'la geçmişe sünger çekmeye açık olduğunu söyledi.



Simmons, 2021'deki yetersiz playoff performansının ardından Philly taraftarlarından aldığı sert eleştiriler sonrası takas talebinde bulunarak, NBA gündemine sert bir şekilde damgasını vurmuştu.



Akıl sağlığına odaklanma arzusunu dile getirerek basketboldan uzak kalma noktasına gelmiş olan Simmons, sezonun son takas tarihi yaklaşırken takım başkanı Daryl Morey tarafından James Harden karşılığında Nets'e gönderilmişti.



Avustralyalı oyuncu, Andscape'den Marc J. Spears'a yaptığı yakın tarihli bir röportajda, kendisini tekrar Sixers forması giyerken düşündüğünü itiraf etti:



"Philly'ye olan sevgim hep baki kalacak. Bana hep sorarlar; 'Eğer tekrar istediğin yere takaslanacak olsaydın, neresi olurdu?' diye. Her zaman 'Sadece Philly.' derim. Philly benim ikinci yuvam gibi.



Orada çok güzel vakit geçirmiştim, fakat artık gitme zamanım gelmişti. Bence iyi bir zamanda ayrılmıştım. Tabii ki geçirdiğim sakatlık ve tüm bu olup bitenler pek yardımcı olmamıştı. Ama bence tüm bunlar, her şeyi takdirle karşılamamı sağlayan gelişmeler oldu.



Zamanla insan olarak, bazı şeyleri öğrenip gelişiyorsunuz. Philly hakkında söyleyecek tek bir kötü sözüm yok. İşler biraz kötü şekilde sonuçlanmış olsa da, durum bu artık.



Sahalara dönüp herkesi domine etme fırsatı yakalamak harika olacak. Geçen sezonki halime dönmeyi asla düşünmüyorum, çünkü şu anda bulunduğum noktanın onunla alakası bile yok. Şu anki halimle, geçen sezon kendime karşı oynasaydım o adamı mahvederdim. Tam da bu şekilde hissediyorum."



Simmons, sırt problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında Nets'te oynamamış ve birden fazla sakatlık ve zihinsel kondisyon eksikliği nedeniyle, geride bıraktığımız 2022-23 sezonunda Nets'te sınırlı bir süre forma giyebilmişti.



Eski All-Star formundan oldukça uzakta olan Avustralyalı oyuncu, yalnızca 42 maçta oynayabilmiş ve kariyerinin en kötü sayı (6,9), ribaund (6,3) ve asist (6,1) ortalamalarını yakalamıştı.



