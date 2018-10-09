Shevcheko'dan Gattuso, Milan ve İnter açıklaması

İtalya Serie A devi Milan'ın unutulmazları arasında yer alan Andriy Shevchenko, eski takımının bulunduğu duruma dair önemli açıklamalarda bulunurken, İnter'i değerlendirdi.
Efsane golcü, İtalyan basınına verdiği demeçte "Milan için umutluyum" açıklamasını yaparken, "Sonunda yönlerini buldular ve Maldini, Leonardo gibi isimelrle huzur geri döndü. Çok ciddi bir gayret var, iyi transfer politikası izlediler. Ayrıca kulüp, Gattuso'ya olan inancını ortaya koydu." dedi.
Milan'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bir yapılanma içerisinde olduğunu dile getiren Sheva, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zorundalar. Bir yapılanma halindeler, rekabetçi olmak için çalışıyorlar. Bu beni tatmin ediyor. Milan'ın ciddiyeti ve profesyonelliği beni gururlandırıyor, Yapacak çok işleri var ve zirveye geri dönecekler." ifadelerini kullandı.
GATTUSO SADECE BİR KARAKTER DEĞİL
Eski takım arkadaşı Gattuso hakkında da konuşan Ukraynalı efsane golcü, "Gattuso sadece bir karakter değil, takım içerisinde nasıl ilerleyebileceğini bilen bir antrenör olduğunu kanıtladı. Cutrone hakkında kendisiyle konuştum ve iyi olduğunu söyledi. Bir forvet için partneti çok önemlidir. Higuain'de Cutrone'nin gelişimde yardımcı olacak." dedi.
Milan'ın gençleştirme operasyonunun doğru bir hamle olduğunu aktaran Shevchenko, "Gelecek için gençlerden oluşan bir kadro kurmak doğru. Ancak, Higuain zaten kariyerinin ortasında. O, Serie A'da rüştünü ispat etmiş bir oyuncu. Dengeleri değiştirebilir. Takımına sadece skor konusunda değil, gelişmesinde de yardımcı olur" dedi.
ICARDI LİDER ÖZELLİKLİ, BÜYÜK BİR FORVET
Milan'ın sezon başlangıcını ve İnter'in golcüsü Icardı'yi de değerlendiren efsane golcü, "Kötü başladılar ancak sonuçlar yavaş yavaş geliyor. Spaletti de sağlam bir antrenör, ayrıca İnter'de Icardı'dan ibaret değil. Icardı, takım arkadaşlarını nasıl ateşleyebileceğini bilen biri. Lider özellikli ve çok büyük bir forvet." ifadelerini kullandı.
MİLAN VE INTER DOĞRU YOLDA
Konuşmasının sonunda Milan ve İnter'in performansını orta bir yapıda değerlendiren Andriye Shevchenko, "Futbol dünyası değişti. Ancak Milan, büyük bir geleneğe sahip. Bence hem Milan hem de İnter doğru yolda gidiyorlar, sadece bunlar adım adım olmadı." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Efsane golcü, İtalyan basınına verdiği demeçte "Milan için umutluyum" açıklamasını yaparken, "Sonunda yönlerini buldular ve Maldini, Leonardo gibi isimelrle huzur geri döndü. Çok ciddi bir gayret var, iyi transfer politikası izlediler. Ayrıca kulüp, Gattuso'ya olan inancını ortaya koydu." dedi.
Milan'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bir yapılanma içerisinde olduğunu dile getiren Sheva, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zorundalar. Bir yapılanma halindeler, rekabetçi olmak için çalışıyorlar. Bu beni tatmin ediyor. Milan'ın ciddiyeti ve profesyonelliği beni gururlandırıyor, Yapacak çok işleri var ve zirveye geri dönecekler." ifadelerini kullandı.
GATTUSO SADECE BİR KARAKTER DEĞİL
Eski takım arkadaşı Gattuso hakkında da konuşan Ukraynalı efsane golcü, "Gattuso sadece bir karakter değil, takım içerisinde nasıl ilerleyebileceğini bilen bir antrenör olduğunu kanıtladı. Cutrone hakkında kendisiyle konuştum ve iyi olduğunu söyledi. Bir forvet için partneti çok önemlidir. Higuain'de Cutrone'nin gelişimde yardımcı olacak." dedi.
Milan'ın gençleştirme operasyonunun doğru bir hamle olduğunu aktaran Shevchenko, "Gelecek için gençlerden oluşan bir kadro kurmak doğru. Ancak, Higuain zaten kariyerinin ortasında. O, Serie A'da rüştünü ispat etmiş bir oyuncu. Dengeleri değiştirebilir. Takımına sadece skor konusunda değil, gelişmesinde de yardımcı olur" dedi.
ICARDI LİDER ÖZELLİKLİ, BÜYÜK BİR FORVET
Milan'ın sezon başlangıcını ve İnter'in golcüsü Icardı'yi de değerlendiren efsane golcü, "Kötü başladılar ancak sonuçlar yavaş yavaş geliyor. Spaletti de sağlam bir antrenör, ayrıca İnter'de Icardı'dan ibaret değil. Icardı, takım arkadaşlarını nasıl ateşleyebileceğini bilen biri. Lider özellikli ve çok büyük bir forvet." ifadelerini kullandı.
MİLAN VE INTER DOĞRU YOLDA
Konuşmasının sonunda Milan ve İnter'in performansını orta bir yapıda değerlendiren Andriye Shevchenko, "Futbol dünyası değişti. Ancak Milan, büyük bir geleneğe sahip. Bence hem Milan hem de İnter doğru yolda gidiyorlar, sadece bunlar adım adım olmadı." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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