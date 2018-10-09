Shevcheko'dan Gattuso, Milan ve İnter açıklaması

GATTUSO SADECE BİR KARAKTER DEĞİL

ICARDI LİDER ÖZELLİKLİ, BÜYÜK BİR FORVET

MİLAN VE INTER DOĞRU YOLDA

İtalya Serie A devi Milan'ın unutulmazları arasında yer alan Andriy Shevchenko, eski takımının bulunduğu duruma dair önemli açıklamalarda bulunurken, İnter'i değerlendirdi.Efsane golcü, İtalyan basınına verdiği demeçteaçıklamasını yaparken,dedi.Milan'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bir yapılanma içerisinde olduğunu dile getiren Shevaifadelerini kullandı.Eski takım arkadaşı Gattuso hakkında da konuşan Ukraynalı efsane golcü,dedi.Milan'ın gençleştirme operasyonunun doğru bir hamle olduğunu aktaran Shevchenko,dedi.Milan'ın sezon başlangıcını ve İnter'in golcüsü Icardı'yi de değerlendiren efsane golcü,ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda Milan ve İnter'in performansını orta bir yapıda değerlendiren Andriye Shevchenko,diyerek konuşmasını sonlandırdı.