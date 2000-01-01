Shaq: "Draymond'ı paramparça ederdim"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'e karşı oynasa, onu "paramparça" etmiş olacağını söyledi.



Draymond daha önce Showtime'ın "All The Smoke" podcast'inde, kendisiyle Stephen Curry'nin, Shaq'a karşı ikili oyunlarda tonlarca sorun yaratacağını söylemişti.



O'Neal, Green'in, özellikle modern çağda kendisi gibi oyuncuların nasıl oynayacağı hakkında hakkında belirttiği noktaların mantıklı olduğunu kabul etti. Ancak, aynı zamanda pota dibinde Green'i "parçalayacağını" da söyledi.



"Draymond'ı severim. Fikirlerini dile getiren adamları severim. İnsanlarla kişiselleşmemeye çalışırım. Onu severim, oyununu severim. Demek istediklerini dinlemeniz gerek. İyi ve kilit noktalara değindi. Onların döneminde dedi. Benim dönemimde demedi. Benim dönemimde Warriors, altıncı ya da yedinci sırada olurdu. Biz vardık, San Antonio vardı, Utah Jazz vardı, Portland vardı, Sacramento'da Jason Williams ve Chris Webber vardı."



"Ama yine de, bu onun görüşü. İnsanların fikirlerini kişisel almamaya çalışırım. Ancak, Bay Draymond, dediğin gibi, seni pota dibinde paramparça ederdim."



