NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Denver Nuggets'a karşı 36 sayı atan Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'dan özür diledi.



Booker, Nuggets'a karşı playoff yarı finalleri serisinin 3. maçında 20/25 şut isabetiyle 47 sayı bulduktan sonra, geçtiğimiz gece 4. maçta 14/18 isabetle 36 sayı ve 14 asist kaydederek bir başka büyük performans sergilemişti.



Daha önce Booker'ın 3. maçtaki kadar verimli bir sayı performansı kaydedemeyeceğini söylemiş olan Shaq, 4. maçtan sonra bu yorumlarından ötürü Suns yıldızından alenen özür diledi:



"Devin Booker, sana bir özür borçluyum. Televizyona çıktım ve bir daha 25'te 20 şut atamazsın dedim. Sen ise gidip 18'de 14 attın. Bu yüzden senden özür diliyorum. Oyun tarzına bayılıyorum ve artık yeni bir serimiz var."



Booker, 2023 playofflarında maç başına 36,8 sayı ortalama ile oynuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ