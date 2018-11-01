Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, İspanya Kral Kupası'nda üçüncü lig ekiplerinden Villanovense ile 0-0 berabere kaldı.
Kupanın son 32 turu ilk karşılaşmasında üçüncü lig ekibi Villanovense, Romero Cuerda Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti.
İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında 8 Kasım Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak.
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Kupanın son 32 turu ilk karşılaşmasında üçüncü lig ekibi Villanovense, Romero Cuerda Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti.
İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında 8 Kasım Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın