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Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi

İspanya Kral Kupası son 32 turu ilk maçında Sevilla, üçüncü lig ekibi Villanovense ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi
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01 Kasım 2018 21:22
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, İspanya Kral Kupası'nda üçüncü lig ekiplerinden Villanovense ile 0-0 berabere kaldı. 

Kupanın son 32 turu ilk karşılaşmasında üçüncü lig ekibi Villanovense, Romero Cuerda Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti.

İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında 8 Kasım Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak. 

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