Sevilla'da Monchi'nin Marcao oyunu!

İspanyol medyasına göre Türk basınında çıkan '10 milyon Euro'ya Sevilla'ya gidiyor' haberleri sonrasında kırmızı-beyazlı kulüp, Galatasaray'a teklifini 12 milyon Euro'dan 10 milyona indirdi.



İspanyol medyası Sevilla ile anlaşan Marcao'nun kulübü Galatasaray'a "Transferi bir an önce sonuçlandırın" diye baskı yaptığını yazarken, sarı-kırmızılıların istediği 15 milyon Euro'nun çok altında bir rakam manşetlere taşındı.



Önceki gün Galatasaray kaynaklı olduğu iddia edilen haberlerde Sevilla'nın teklifinin 8+2 milyon Euro olduğu vurgulanırken, günlerdir Marcao için Endülüs kulübü '12 milyon + bonus veriyor' diyen İspanyol medyası da Türkiye'deki haberlere bakıp rakamı 10 milyon Euro'ya çekti.



AVUSTURYA KAMPINA GÖTÜRÜLECEK İDDİASI



Galatasaray yönetimi ise 15 milyon Euro'nun altında bir bedele kesinlikle 'hayır' diyor. Diego Carlos'u 30 milyon Euro'ya satan, Kounde'yi de 60 milyon Euro'ya Barcelona ya da Chelsea'ye göndermeye hazırlanan Sevilla'da sportif direktör Monchi de sezon açılışı öncesinde taraftardan büyük baskı gördüğünden dolayı Marcao'yu 2-3 gün içinde sonuçlandırmak istiyor.



Galatasaray'la 2 yıllık kontratı bulunan ve Zenit'in teklifini reddeden Brezilyalı stoperin, "Ben anlaştım siz de anlaşın" tavrının sarı-kırmızılı yönetimde büyük rahatsızlık oluşturdu. İstenen rakam verilmediği takdirde tecrübeli oyuncunun Avusturya kampına götürüleceği öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ