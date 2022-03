Serkan Asan: 'Şampiyonluğu çok istiyorum'

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Serkan Asan, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluğu çok istediklerini belirten Asan, "Bizim için her maç çok önemli, her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Taraftarımız yine soğuk havaya rağmen 40 bin kişi stadı doldurdu. Her Trabzonlu gibi ben de bu şampiyonluğu çok istiyorum. Takım olarak çok istiyoruz. Takım olarak herkesin katkısı var, inşallah güzel sonuçlarla şampiyonluğu kutlarız." dedi.





İLGİLİ VİDEO