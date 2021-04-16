Sergio Ramos Real Madrid'den istediği teklifi alamıyor

Real Madrid, Sergio Ramos'un istediği yeni sözleşme rakamlarına çıkmayarak taliplileri arasındaki en yüksek teklifi vermiyor. Kulüp, kaptanın ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Ramos Real Madrid'den istediği teklifi alamıyor
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16 Nisan 2021 04:14
Sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan kaptan Sergio Ramos'un kulüpten ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Cadena SER'in haberine göre Sergio Ramos'un Real Madrid'den halen beklediği sözleşme teklifini alamadığı ve sezon sonunda ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı. Ramos'a bir çok Avrupa devinin talip olduğu ve Real Madrid'den daha yüksek tekliflerle İspanyol oyuncunun kararını beklediği belirtiliyor.

Her fırsatta Real Madrid'de kalmak istediğini ancak sezon sonunda kararını vereceğini söyleyen Ramos'un peşinde uzun süredir PSG'nin olduğu konuşuluyordu.

35 yaşındaki Sergio Ramos 2005 yılında Sevilla'dan Real Madrid'e 27 milyon euroya transfer edilmişti.



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