Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun futbol kariyeri mecburen bitebilir.



RadioCat'ta yer alan habere göre; Sergio Agüero'nun kalp rahatsızlığının beklenenden çok daha karmaşık ve kötü olduğu, bu nedenle futbolu da bırakabileceği kaydedildi. Agüero'nun detaylı yapılan kalp kontrollerinde profesyonel futbola devam etmesinin yaşamı için büyük tehlike olabileceği ortaya çıktı.



33 yaşındaki Arjantinli yıldızın kalp atış hızının olması gerekenden çok daha yüksek olduğu anlaşıldı.



NE OLMUŞTU?



Agüero, geçen ay Alaves'e karşı Barcelona için çıktığı ilk maçın 42. dakikasında nefes almakta güçlük yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Ardından yapılan kontroller sonrası Agüero'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.



