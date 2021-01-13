Sergen Yalçın'dan kupa için 6 değişiklik birden

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya 6 değişiklik yaparak çıktı.



Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadığı son karşılaşmada kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kaleye koyan Sergen Yalçın, savunmada Francisco Montero'yu oynattı.



Orta sahada Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah'a forma veren Yalçın, Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.



Atakaş Hatayspor maçında görev yapan Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i yedek soyundururken, Valentin Rosier, Domagoj Vida'yı ise maç kadrosuna almadı.



- Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Montero 6 maç sonra 11'de



Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi.



Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı.



Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.



- Necip Uysal sağ bekte görev yaptı



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı.



Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.



