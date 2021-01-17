Sergen Yalçın: 'Galatasaray iyi bir takım'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynayacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu.



"Zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz kadro kurarken. Oğuzhan, Mensah, Dorukhan, Necip'i kullanıyoruz. Orası kalabalık, 6-7 oyuncu var. Adem de katılıyor aramıza. Daha zengin bir kadro olacak. Bugün tercih Oğuzhan. Josef ve Atiba klasik, Oğuzhan ile üçledik. Welinton yok, Montero var. Montero da oynayan bir oyuncu. Rıdvan var."



"İyi hazırlandık. İyi konsantre olduk. Tabii ki zor bir maç. Direkt rakibimiz, derbi. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız. Güven bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık. Bazen böyle son gün değişiklikler olur. Takım olarak iyiyiz. Mücadeleye hazırız."



