Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye karşı ilk mağlubiyet!

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 4. kez derbide karşılaşan Sergen Yalçın ilk mağlubiyetini aldı.
Daha önce sarı-lacivertli rakibiyle 3 kez karşı karşıya gelen deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmemişti.
3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kartına itiraz eden Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü ve mücadelenin kalan kısmını tribünden takip etti.
