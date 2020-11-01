Sergen Yalçın, 4 ismi kadroya yazamadı

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna sakatlıkları süren 3 isim ve henüz hazır olmayan Nkoudou alınmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın, 4 ismi kadroya yazamadı
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01 Kasım 2020 19:30
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.

Mensah yedekler arasında

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı. Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.



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