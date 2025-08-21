Serdar Dursun'dan Persepolis'e veda!

Persepolis'te Serdar Dursun, kulüple olan sözleşmesini feshetti ve İran ekibinden ayrıldı.Sosyal medya hesabından Persepolis'e veda eden Serdar Dursun, "Bu büyük kulübün formasını giymek ve sizin gibi tutkulu taraftarların önünde sahaya çıkmak, kariyerimin özel anılarından biri oldu. İran'a ve Perspolis'e ilk adım attığım andan itibaren bana gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrılmak kolay değil, ancak burada yaşadığım güzel anılar, kalbimde daima özel bir yerde kalacak. İran halkına da ayrıca teşekkür ediyorum; samimiyetiniz ve misafirperverliğiniz unutulmazdı. Perspolis'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Perspolis taraftarına sonsuz teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.İran medyasında yer alan habere göre, Persepolis, Serdar Dursun'un sözleşmesini 250 bin dolar karşılığında feshetti.Süper Lig ve 1. Lig'den birçok teklif alan 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor.Persepolis'te 15 maça çıkan Serdar Dursun, 5 kez ağları havalandırdı.