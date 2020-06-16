Serdar Aziz'den Sörloth'a kelepçe

Sarı-Lacivertliler'im milli savunmacısı, sezon başından beri Zanka, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo ile birlikte oynadı. Son partneri ise Simon Falette oldu. Yanındakiler sürekli değişse de Serdar'ın istikrarlı futbolu aynı kaldı. İ



FİNAL İÇİN HIRSLANDI



lk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır.







