Serdar Aziz'den Sörloth'a kelepçe

Sarı-Lacivertliler'im milli savunmacısı, sezon başından beri Zanka, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo ile birlikte oynadı. Son partneri ise Simon Falette oldu. Yanındakiler sürekli değişse de Serdar'ın istikrarlı futbolu aynı kaldı. İ
FİNAL İÇİN HIRSLANDI
lk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır.
FİNAL İÇİN HIRSLANDI
lk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır.