Serdar Aziz'den Sörloth'a kelepçe

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi, sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacak. Serdar Aziz, Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth'u durdurmaya çalışacak.

Haber; Akşam
Serdar Aziz'den Sörloth'a kelepçe
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16 Haziran 2020 11:08
Sarı-Lacivertliler'im milli savunmacısı, sezon başından beri Zanka, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo ile birlikte oynadı. Son partneri ise Simon Falette oldu. Yanındakiler sürekli değişse de Serdar'ın istikrarlı futbolu aynı kaldı. İ

FİNAL İÇİN HIRSLANDI

lk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır.

 



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