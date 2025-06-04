Serdal Adalı'dan transfer planlaması için açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer planlaması ve takımın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"GOL YOLLARINDA PROBLEMİMİZ VAR"



Savunmada sorun yaşamadıklarını belirten Adalı, "Defansta ligin en az gol yiyen üçüncü takımıyız diye biliyorum. Ancak en az gol atan takımız, gol yollarında problemimiz var. Bunu çözecek hoca ve ona göre kadro planlaması verdi bize" ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, transferlerde kaliteye vurgu yaparakdedi.Adalı, Beşiktaş'ın sıradan futbolcularla yoluna devam etmeyeceğini belirterek,şeklinde konuştu.