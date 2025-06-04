Serdal Adalı'dan transfer planlaması için açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer planlaması ve takımın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"GOL YOLLARINDA PROBLEMİMİZ VAR"
Savunmada sorun yaşamadıklarını belirten Adalı, "Defansta ligin en az gol yiyen üçüncü takımıyız diye biliyorum. Ancak en az gol atan takımız, gol yollarında problemimiz var. Bunu çözecek hoca ve ona göre kadro planlaması verdi bize" ifadelerini kullandı.
"HER GÜN BANA YÜZLERCE TEKLİF GELİYOR"
Başkan Adalı, transferlerde kaliteye vurgu yaparak, "İyi futbolcu bazen çok hesaplı olabiliyor. Önemli olan bu formanın hakkını verecek futbolcuların gelmesi. Parayı verirseniz… Her gün bana yüzlerce teklif geliyor. Transferi istersek yarın da bitiririz; ama bizim amacımız takımın ihtiyacını karşılayacak en iyisini almak" dedi.
"SIRADAN FUTBOLCULARI ALMAK DOĞRU DEĞİL"
Adalı, Beşiktaş'ın sıradan futbolcularla yoluna devam etmeyeceğini belirterek, "Beşiktaş'ın forması üçüncü olur diyorlar ya, yok öyle bir şey. Beşiktaş iyi futbolcularla iyi top oynar, şampiyon olur. Sıradan futbolcuları almak doğru değil. Yenileye yenileye gideceğiz, Allah izin verirse" şeklinde konuştu.
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