Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens!

sezon başından beri forvet hattında sıkıntılar yaşanırken hücum bölgesinde sürpriz bir isim sivrildi. Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak istenen verimi sağlayamayan, bu sezon daha etkili bir görüntü çizdi.İstatistiklere de yansıyan bu durumla Hollandalı yıldız yeniden form kazandığını gösterdi. Hem asist hem de gol katkısı olarak çıkışa geçen 30 yaşındaki oyuncu, 12 resmi maçta 3 gol, 5 asiste imza attı. Direkt olarak 8 gole katkı sunan Lens, özellikle Avrupa maçlarında parladı. B36 Torshavn ile yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçında 2 asist ve 1 golle oynayan Lens, ilk grup maçında da Sarpsborg ağlarını sarsmıştı.Süper Lig'deki ilk 2 maçta Akhisarspor ve Erzurumspor'a karşı asistler yapan Lens, son hafta da Atiker Konyaspor'a karşı kritik bir gol kaydetti. Geçen sezondan farklı olarak daha yararlı bir görüntü çizen tecrübeli kanat oyuncusu, ligde sadece 274 dakika almasına karşın yüzde 81'lik pas isabeti, maç başına en az 1 başarılı dribling ve 1 isabetli şut istatistiği tutturdu.Beşiktaş'ta genel olarak Ricardo Quaresma ve Ryan Babel gibi önemli isimlerin arkasında kalmasına rağmen etkisini bu sezon hissettiren Lens, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ciddi kozlarından biri haline geldi.Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla 44 resmi maça çıkarken, 7 gole imza attı. Hollandalı yıldız 29 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu.