Şenol Güneş'in önceliği Pereyra

Merkez orta saha transferinde 3 farklı isimle ilgilenen Beşiktaş, Şenol Güneş'in isteği üzerine Arjantinli yıldızda karar kıldı. Oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturmak için bugün İstanbul'a geliyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Şenol Güneş'in önceliği Pereyra
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 12:01
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 12:03
Savunmaya Amartey, ön liberoya Onana, hücuma da Emrecan Bulut ve Ante Rebic takviyeleri yapan Beşiktaş, merkez orta saha transferine odaklandı.

Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Roberto Pereyra, Alex Oxlade- Chamberlain ve Davy Klaassen bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu üç isimden Pereyra'ya öncelik verilmesini istediği öğrenildi. Beşiktaş, son olarak Udinese forması giyen ve şu an boşta olan 32 yaşındaki Arjantinli üzerinde yoğunlaşırken oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'la gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi. Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon Euro önerdiği Pereyra'ya Torino'nun da 1.3 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti. 

 
 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery