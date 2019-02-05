Şenol Güneş: 'İkincilik bizi mutlu etmez'

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet bir anda kara bulutların dağılmasına neden oldu. Lider Başakşehir'le aradaki puan farkının 11 olması umutların yitirilmesine yol açmadı. Herkes ilk hedefi şampiyonluk olarak belirledi.Teknik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı. Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi.Güneş'in futbolcularına,dediği belirlendi.