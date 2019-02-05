Şenol Güneş: 'İkincilik bizi mutlu etmez'

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet bir anda kara bulutların dağılmasına neden oldu. Lider Başakşehir'le aradaki puan farkının 11 olması umutların yitirilmesine yol açmadı. Herkes ilk hedefi şampiyonluk olarak belirledi.
GÖZLER SON 14 MAÇA ÇEVRİLDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı. Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi.
BİZ KAZANMAYA DEVAM EDELİM
Güneş'in futbolcularına, "Ligde her şey olabilir. Biz yeter ki kazanmaya devam edelim. Başakşehir bir yerde mutlaka hata yapacak. Bizi ikincilik mutlu etmez. Hedefimiz şampiyonluk olmalı" dediği belirlendi.
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GÖZLER SON 14 MAÇA ÇEVRİLDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı. Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi.
BİZ KAZANMAYA DEVAM EDELİM
Güneş'in futbolcularına, "Ligde her şey olabilir. Biz yeter ki kazanmaya devam edelim. Başakşehir bir yerde mutlaka hata yapacak. Bizi ikincilik mutlu etmez. Hedefimiz şampiyonluk olmalı" dediği belirlendi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın