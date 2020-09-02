Şener Özbayraklı, Linnes'in önüne geçti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sağ kanat rotasyonunda Omar'ın yedeği olarak Şener'in kalmasına sıcak bakmaya başladı.
Linnes'in oynamayacaksa ayrılmak istemesi nedeniyle tecrübeli teknik adam gelecek yıllarda başlayacak yabancı oyuncu kısıtlamasını da düşünerek Şener'i tutup, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Norveçli futbolcuyu göndermeyi düşünüyor.
Linnes'in oynamayacaksa ayrılmak istemesi nedeniyle tecrübeli teknik adam gelecek yıllarda başlayacak yabancı oyuncu kısıtlamasını da düşünerek Şener'i tutup, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Norveçli futbolcuyu göndermeyi düşünüyor.