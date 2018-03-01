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Şener Özbayraklı: "Ben çok keyif aldım, Türkiye de almıştır"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbinin ardından Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu: ''Ben keyif aldım''

Kaynak: Sporx.com
Şener Özbayraklı: 'Ben çok keyif aldım, Türkiye de almıştır'
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01 Mart 2018 23:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2-2 sona eren ve 3 kırmızı kartla tarihe geçen mücadelenin ardından Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu.

Şener, Türkiye'ye keyifli bir maç izlettiklerini söylerken; "3-4 gün önce bize yakışmayan bir futbol oynadık. Takım arkadaşlarımın da bazen kötü oynamaya hakkı var ama biz Fenerbahçe'de oynadığımız için bazen bunu hak etmiyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Önce Fenerbahçe taraftarına, sonra tüm Türkiye'ye böyle keyifli bir maç seyrettirdiğimiz için mutluyum. Ben inanılmaz keyif aldım, Türkiye de keyif almıştır. Geriye düştük ama öne geçmeyi bildik. Derbilerde bu şekilde şeyler oluyor. Bize yakışmayan şeyler. Derbiler adrenalini yüksek maçlar oluyor ama tecrübeli insanlarız, daha sakin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullnaıd.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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