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Seferovic: "Galatasaray'ı iyi savunduk"

Benfica'nın golcüsü Haris Seferovic, Galatasaray'a karşı iyi savunma yaptıklarını ve bu atmosfere iyi bir oyun ortaya koyduklarına vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Seferovic: 'Galatasaray'ı iyi savunduk'
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14 Şubat 2019 23:34
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Benfica'da galibiyet golünü atan Haris Seferovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Seferovic sözlerine "Burada kazanmak önemliydi. Aynı zamanda iyi de oynadık. Bazen kontrolü kaybettik ve Galatasaray saldırıya geçti. Ancak iyi savunduk. Takım olarak harika oynadık. Bu harika atmosferde kazandığımız için mutluyuz" ifadeleriyle başladı.

Oyuna iyi başladıklarını vurgulayan Seferovic, "Karşılaşmaya hızlı başladık ve golü de bulduk sonrasında Galatasaray'ın baskısıyla karşılaştık. Galatasaray gol de buldu ama etkili bir oyun sergiledik ve kazanarak maçı tamamlamayı başardık" dedi.

Rövanş maçı için temkinli konuşan Seferovic, "Bu büyük bir adımdı ama daha fazla çalışmalıyız. İyi oynamaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Seferovic son olarak "Formum iyi, mutluyum ve böyle devam etmek istiyorum. Daha fazla gol atmayı hedefliyorum. Her maç daha iyi olmak için çalışacağım" dedi.

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