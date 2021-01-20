'Samsunspor'un kara günü' anısına yaptırılan anıtlar açıldı

Samsunspor kafilesinin 32 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıtların açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı



Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunu yasa boğan olayda hayatını kaybedenler için Samsun Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'ne yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı ile Samsunspor Kulübünce 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılışını yaptı.



Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, 32 yıl önce yaşanan elim kazayı anmak için bir araya geldiklerini hatırlattı.



Kazada hayatını kaybedenleri rahmet ve minnet ile yad ettiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Aradan 32 yıl geçmesine rağmen yüreğimizi yakan, bizleri derinden etkileyen bir acı, aynı zamanda Türkiye spor tarihinin en acı en hüzünlü günlerinden bir tanesidir. Samsun'u, Türkiye'yi hüzne boğan bir gün. Ben bu vesile ile camiamıza başsağlığı ve kaybettiklerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan. Onları unutmadık ve unutmayacağız. Ve bu anıt o hüzün ve o elim günün bir simgesi olarak gerek Samsun'da gerek ülkemizde sporu birleştiren, acıda kederde ve sevinçte bir araya getiren gönlü çok güçlü bir şekilde mesaj olarak tüm dünyaya buradan verecektir." dedi.



Bakan Kasapoğlu, kulüplerin spor camiasının en önemli aktörleri olduğuna işaret etti.



Spor kulüplerinin ait oldukları şehre ayrı bir anlam ve kimlik kazandırdıklarına dile getiren Kasapoğlu, "Bir bütünlük, bir duruş kazandırırlar. O şehrin insanları ile derin bir bağ oluştururlar. İşte Samsunspor da bu anlamda bu sembollerden bir tanesi." diye konuştu.



- "Bu güzel anıt tüm spor camiasına önemli bir sembol olarak burada yaşayacaktır"



Kasapoğlu, 32 yıl önce yaşanan acının sadece Samsun'un değil, ülkenin acısı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ben bu anıtın sporun vefa acısından da güçlü bir yönü olduğu mesajı vermesi bakımından önemli bir çalışma, önemli bir sembol olduğunu düşünüyorum. Bu anıt bizim kaybettiklerimizi hatırlatacak. O gün yitirdiğimiz sporcularımızı ve camiamız mensuplarını hatırlatacak. Aynı zamanda dostluğu hatırlatacak, kardeşliği hatırlatacak ve sporun o centilmenlik yönünün ne kadar önemli, ne kadar vazgeçilmez olduğunu hatırlatacak. Sporun sadece bir rekabet unsuru olduğunu değil, birleştiren, bütünleştiren, dönüştüren, rehabilite eden gücünün ne kadar önemli ne kadar kuvvetli olduğunu hatırlatacak. Evet sporda başarılar olur, bazen sevinirsiniz, bazen kaybeder hüzünlenirsiniz fakat asıl olan sevgidir, kardeşliktir, dostluktur...Kaybetmenin hüznü hızlı bir şekilde unutulur ancak dostluğun, kardeşliğin gücü o sevginin derin kuvveti ilelebet devam eder. Acılar bizleri birbirimize kenetler, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirir. Bu güzel anıt da bu manada sevginin, dostluğun, kardeşliğin rekabet ne kadar güçlü olsa da centilmenliğin gücünü haykırması acısından tüm spor camiasına önemli bir sembol olarak burada yaşayacaktır."



Törende sırasıyla Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsunspor Başkan Yardımcısı Savaş Boyar da birer konuşma yaptı.



Ardından 19 Mayıs Stadyumu'na geçen Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Kulübü'nce yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.



Bakan Kasapoğlu, açılışların ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Panorama Müzesi ve Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti.



