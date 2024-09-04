Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma, koordinasyon, iki takımlı yarışma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampına katılan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler, Oliver Ntcham ve Bedirhan Çetin yer almadı.



Samsun ekibi, lige verilen milli takım arası nedeniyle futbolculara da 3 gün izin verdi.



Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına 8 Eylül Pazar günü yeniden başlayacak.





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