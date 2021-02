Samsunspor, Akhisarspor maçından iyi sonuçla ayrılacağına inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Akhisarspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Aztopal, AA muhabirine, her maç gibi Akhisarspor müsabakasının da önemli olduğuna işaret etti.



Ligde üst üste iki deplasman maçına çıkacaklarını belirten Aztopal, "Her maçın ayrı bir hikayesi var. Oyuncular üzerinde çok fazla baskı oluşturmadan maçın önemini de bilerek hazırlıkları sürdürüyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım, her maçın önemli olduğunu oyuncularımıza hatırlattı. Bizi Süper Lig'e taşıyacak sıralamada yerimizi almamız açısından önemli müsabakalardan bir tanesi sadece." dedi.



Aztopal, takımın maça çok iyi hazırlandığını dile getirerek, "Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında oyunumuzun da skorla beraber gelişmiş olması, hepimizi moral olarak yukarıya taşıdı. Bu seviyeyi devam ettirdiğimiz ve üzerine koyup artırdığımız sürece daha iyi sonuçlar geleceğine inanıyoruz. Akhisarspor maçından da iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Öte yandan Samsunspor, 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.



Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlığı bulunan Ferhat Çulcuoğlu antrenmana katılmadı.