Şampiyonluk, 'ilk beş'ten geçmiyor!

Fenerbahçe, lig üçüncüsü Samsunspor'a deplasmandaki 2-2'lik maçtan sonra Kadıköy'de de diş geçiremedi ve 0-0'lık sonuçla şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı lacivertliler, maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisine düşerken, takımın ilk beş içinde yer alan rakiplerine karşı sadece 4 puan toplayabilmesi teknik direktör Jose Mourinho'yu da eleştirilern hedefi haline getirdi.
Peki, şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için ilk 5 sıradaki takımla karşı alınan sonuçlar ölçü mü?
GEÇEN SEZON DERBİLERİ ALIP ŞAMPİYON OLAMADI
Geçen sezon da Galatasaray ile kıyasıya çekişen Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminde tam tersi sonuçlara imza atmıştı.
Fenerbahçe, ilk beş içinde yer alan takımlardan sadece Galatasaray ile evinde oynadığı maçta berabere kalmış, Trabzonspor'a da Kadıköy'de yenilmişti.
Bu iki maçtaki kaybın dışında sarı lacivertliler, derbilerden zaferle ayrılmış, ligi ilk 10 sıranın altında tamamlayan Adana Demirspor, Samsunspor, Kayserispor, Konyaspor gibi takımlara takılarak 99 puanla şampiyonluğu kaybetmişti.
Sarı lacivertliler, maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisine düşerken, takımın ilk beş içinde yer alan rakiplerine karşı sadece 4 puan toplayabilmesi teknik direktör Jose Mourinho'yu da eleştirilern hedefi haline getirdi.
Peki, şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için ilk 5 sıradaki takımla karşı alınan sonuçlar ölçü mü?
GEÇEN SEZON DERBİLERİ ALIP ŞAMPİYON OLAMADI
Geçen sezon da Galatasaray ile kıyasıya çekişen Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminde tam tersi sonuçlara imza atmıştı.
Fenerbahçe, ilk beş içinde yer alan takımlardan sadece Galatasaray ile evinde oynadığı maçta berabere kalmış, Trabzonspor'a da Kadıköy'de yenilmişti.
Bu iki maçtaki kaybın dışında sarı lacivertliler, derbilerden zaferle ayrılmış, ligi ilk 10 sıranın altında tamamlayan Adana Demirspor, Samsunspor, Kayserispor, Konyaspor gibi takımlara takılarak 99 puanla şampiyonluğu kaybetmişti.